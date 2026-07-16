Иран заблокирует еще один ключевой мировой маршрут нефти, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Иран перекроет нефтяной маршрут через Красное море

Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой быть готовыми закрыть нефтяной маршрут через Красное море. Это произойдет, если Соединенные Штаты нанесут удар по иранской энергетической инфраструктуре, сообщили Reuters 16 июля три источника.

Новая потенциальная угроза мировому энергоснабжению может стать реальностью. Идея руководства Исламской Республики была передана хуситам, отметили анонимные источники в Иране и регионе, которые говорили на условиях анонимности.

Хуситы ждут возле Баб-эль-Мандебского пролива

Источник, близкий к хуситам, говорит, что группа завершила подготовку к атаке на судоходство. Они развернули ракеты и беспилотники у пролива Баб-эль-Мандеб и ждут приказа, пишет Reuters.

Представители Корпуса стражей исламской революции Ирана уже находятся в Йемене. Именно они будут контролировать принятие решения о закрытии пролива, сообщил источник, близкий к хуситам.

Недавно хуситы обстреляли ракетами Саудовскую Аравию, обвинив королевство в бомбардировке аэропорта. Таким образом, они нарушили четырехлетнее перемирие в конфликте между сторонами.

Чем грозит миру блокада пролива

Любая угроза Красному морю и его воротам в Баб-эль-Мандеб рискует значительно усугубить мировой энергетический кризис, вызванный закрытием Ираном Ормуза.

Нападения хуситов на суда или порты в Красном море приведут к одновременному нарушению двух основных маршрутов экспорта нефти на Ближнем Востоке. Это откроет новый фронт как в энергетическом кризисе, так и в более широком конфликте Ирана с США, считает Reuters.

Перекрыть Баб-эль-Мандеб очень легко

Закрытие пролива не будет сложным, сказал источник, добавив: "Кто-нибудь со стреляющей винтовкой может прервать судоходство. Вам не нужно иметь сложные ракеты, чтобы сделать это".

Иран рассматривает хуситов как часть своей региональной "Оси сопротивления", куда также входят:

ливанская "Хезболла",

иракские шиитские вооруженные группы.

Они уже присоединились к региональному конфликту между Тегераном и Вашингтоном. Но повстанцы-хуситы официально не вступали в бой.

США утверждают, что Иран предоставил хуситам:

оружие,

финансирование,

обучение,

поддержку через "Хезболлу".

Тегеран отрицает это обвинение.