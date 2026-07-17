Ціна на нафту зростатиме щотижня через ескалацію в Ормузькій протоці

"Ціни на нафту завершують тиждень упевненим зростанням через ескалацію військового протистояння між США та Іраном. На торгах у п'ятницю вартість Brent піднялася більш ніж на долар - до 85,28 долара за барель, а американська WTI - до 79,98 долара. За підсумками тижня обидва еталони додали майже 12%", - йдеться у матеріалі.

Зазначаєтся, що поштовхом для зростання стали нові американські авіаудари по цілях на півдні Ірану. Як відомо, у відповідь Тегеран завдав ракетних і дронових ударів по американських об'єктах у регіоні.

Крім того, іранська влада доручила хуситам підготуватися до можливого блокування судноплавства в Червоному морі, якщо США продовжать атакувати енергетичну інфраструктуру країни.

Загалом же ринок побоюється, що бойові дії можуть порушити експорт нафти з Близького Сходу. Особливу увагу трейдери приділяють ситуації навколо Ормузької протоки та Червоного моря, через які проходить значна частина світових поставок енергоносіїв.

Аналітики зазначають, що у разі подальшої ескалації ціни можуть зрости ще більше і зріст спостерігатиметься щотижня. Зокрема, американська WTI може протестувати рівень у середині 80 доларів за барель, якщо геополітичні ризики не знизяться найближчим часом.

Видання наголшує, що конфлікт в Ормузі також вплинув на постачання такого палива, як дизель та бензин, що призвело до рекордних показників прибутковості американських нафтопереробних заводів.