Цена на нефть подскочила после заявления Трампа о прекращении импорта из РФ в Индию
Мировые цены на нефть выросли после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении импорта черного золота из РФ в Индию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Цена на нефть марки Brent поднялась более 62 долларов за баррель, тогда как марка WTI отметилась показателем до 59 долларов.
Как известно, Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти. Это может сократить предложение на мировом рынке, который и без того остается напряженным.
Индия пока официально не подтвердила заявление американского президента, но в МИД страны отметили, что Нью-Дели стремится диверсифицировать источники импорта и гарантировать стабильные цены.
Индия и Китай последние месяцы активно покупали более дешевую российскую нефть в рамках ценового ограничения G7, однако теперь Запад решил усилить давление.
Ограничения по импорту энергоносителей из РФ
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал прекращение закупок российской нефти Индией.
Также сообщалось, что Великобритания ввела санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, двух китайских энергетических фирм и индийского нефтепереработчика Nayara Energy.
На рынок также давят другие факторы - рост напряженности в торговле между США и Китаем и увеличение запасов нефти в Штатах, которые на прошлой неделе выросли на 7,4 млн баррелей, что является самым высоким показателем с лета.
РБК-Украина писало, что США добивается от союзников из Азии и Европы усиления давления на Москву отказом от российских энергоресурсов.
Таким образом США стремятся укрепить собственные позиции на энергетическом рынке на фоне сокращения российских поставок.