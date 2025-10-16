Ціна на нафту підскочила після заяви Трампа про припинення імпорту з РФ до Індії

Світові ціни на нафту зросли після заяви президента США Дональда Трампа про припинення імпорту чорного золота з РФ до Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ціна на нафту марки Brent піднялась понад 62 долари за барель, тоді як марка WTI відзначилась показником до 59 доларів.

Як відомо, Трамп заявив, що прем’єр Індії Нарендра Моді пообіцяв припинити закупівлі російської нафти. Це може скоротити пропозицію на світовому ринку, який і без того залишається напруженим.

Індія поки офіційно не підтвердила заяву американського президента, але в МЗС країни зазначили, що Нью-Делі прагне диверсифікувати джерела імпорту та гарантувати стабільні ціни.

Індія та Китай останні місяці активно купували дешевшу російську нафту в межах цінового обмеження G7, однак тепер Захід вирішив посилити тиск.