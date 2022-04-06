Україна може збільшити експорт електроенергії в Європу в 10 разів
Україна після приєднання до європейської енергосистеми (ENTSO-E) експортує електроенергію до Польщі. Але можливості значно більші.
Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ми зараз активно працюємо, щоб був можливий Комерційний перетік. Вже є трохи комерції-близько 200 МВт рівним графіком. Але це окрема лінія на Польщу. Перший експорт вже йде. Можливість на сьогодні-до 2 ГВт саме комерційного перетікання", - сказав він.
Міністр зазначив, що для України зараз дуже важливий експорт і можливості для експорту значні.
"Але може бути і Імпорт, якщо раптом знадобиться додатковий обсяг, який не забезпечений резервами енергосистеми. Але зараз, перш за все, експорт, оскільки резерви у нас істотні і нам треба завантажити енергосистему і забезпечити надходження коштів для енергоринку. Зараз рівень платежів впав і система відчуває брак коштів. А експорт-це істотне підживлення", - додав він.
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