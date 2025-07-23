Этот полезный напиток нельзя пить натощак: вот почему
Смузи давно стали популярным символом здорового питания - яркие, вкусные и наполненные витаминами. Но полезно ли с таких напитков начинать день?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Стоит ли пить смузи натощак
Иногда люди пьют смузи утром и добавляют в него разнообразную зелень, овощи и фрукты.
Однако эксперт отметила, что такой напиток не принесет пользы натощак. Лучше всего съесть эти продукты в нативном виде, пережевать, а когда мы нагружаем челюстные мышцы, то еще и снижаем уровень кортизола.
Поэтому жевать еду точно лучше, чем ее пить.
Когда полезно пить смузи
После физических нагрузок
Помогает быстро восстановить силы и запасы энергии. Если добавить белок - поддерживает рост и восстановление мышц.
Дневной перекус
Такой напиток будет лучше вредных снеков (чипсы, сладости). Смузи даст ощущение сытости и снижает желание переедать.
Смузи - удобный способ "спрятать" суточную норму фруктов, зелени и клетчатки. Подойдет даже тем, кто не любит овощи в чистом виде.
Не стоит злоупотреблять смузи:
- на ночь - особенно с фруктами или сахаром, ведь может ухудшить сон и вызвать повышение сахара в крови
- если смузи очень калорийные - легко перебрать норму энергии, особенно при похудении
- при диабете или проблемах с пищеварением - нужно контролировать состав и количество
Стоит знать, что смузи с мороженым, медом, бананами, соком, йогуртом с сахаром вредны, ведь:
- вызывают резкие скачки глюкозы в крови и перегружают поджелудочную
- способствуют набору веса
- повышают риск развития диабета 2 типа
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