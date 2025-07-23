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Этот полезный напиток нельзя пить натощак: вот почему

Среда 23 июля 2025 13:33
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Этот полезный напиток нельзя пить натощак: вот почему Можно ли пить смузи на голодный желудок (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталия Самойленко

Смузи давно стали популярным символом здорового питания - яркие, вкусные и наполненные витаминами. Но полезно ли с таких напитков начинать день?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.

Стоит ли пить смузи натощак

Иногда люди пьют смузи утром и добавляют в него разнообразную зелень, овощи и фрукты.

Однако эксперт отметила, что такой напиток не принесет пользы натощак. Лучше всего съесть эти продукты в нативном виде, пережевать, а когда мы нагружаем челюстные мышцы, то еще и снижаем уровень кортизола.

Поэтому жевать еду точно лучше, чем ее пить.

Когда полезно пить смузи

После физических нагрузок

Помогает быстро восстановить силы и запасы энергии. Если добавить белок - поддерживает рост и восстановление мышц.

Дневной перекус

Такой напиток будет лучше вредных снеков (чипсы, сладости). Смузи даст ощущение сытости и снижает желание переедать.

Смузи - удобный способ "спрятать" суточную норму фруктов, зелени и клетчатки. Подойдет даже тем, кто не любит овощи в чистом виде.

Не стоит злоупотреблять смузи:

  • на ночь - особенно с фруктами или сахаром, ведь может ухудшить сон и вызвать повышение сахара в крови
  • если смузи очень калорийные - легко перебрать норму энергии, особенно при похудении
  • при диабете или проблемах с пищеварением - нужно контролировать состав и количество

Стоит знать, что смузи с мороженым, медом, бананами, соком, йогуртом с сахаром вредны, ведь:

  • вызывают резкие скачки глюкозы в крови и перегружают поджелудочную
  • способствуют набору веса
  • повышают риск развития диабета 2 типа

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