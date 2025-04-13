Целили в гражданских. Именно повторный ракетный удар по Сумах вызвал массовые жертвы, - МВА

Повторный ракетный удар по Сумах повлек больше жертв. Российские военные спланировали удар так, чтобы максимально ударить по гражданским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.

"Колоссальная жестокость российского террора. Сегодня утром было нанесено два ракетных удара по центру города Сумы. Именно повторный удар баллистической ракетой принес человеческие потери с большим количеством погибших и раненых", - заявил Кривошеенко.

Он пояснил, что вторая баллистическая ракета, выпущенная россиянами по Сумах, была вероятно начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимальное поражение людям на улицах города.

"По предварительным выводам, большинство мирных людей погибло именно от этих поражающих элементов. Взрыв произошел примерно в 200 метрах от места первого попадания, в районе, где находится жилая застройка, учебные заведения и магазины", - отметил начальник Сумской МВА.

Он подчеркнул, что такие действия российских оккупантов указывают на спланированную атаку именно по гражданским объектам и мирным людям на улицах.

Кривошеенко добавил, что на месте до сих пор продолжают работать все службы, правоохранительные органы и эксперты.

"Вскоре будут официальные сообщения о типе боеприпаса, который использовали террористы, чтобы убить как можно больше людей. Искренние соболезнования семьям погибших, боремся за каждую жизнь в больницах города", - подытожил он.