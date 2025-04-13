Цілили у цивільних. Саме повторний ракетний удар по Сумах спричинив масові жертви, - МВА
Повторний ракетний удар по Сумах спричинив найбільше жертв. Російські військові спланували удар так, щоб максимально вдарити по цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.
"Колосальна жорстокість російського терору. Сьогодні зранку було нанесено два ракетних удари по центру міста Суми. Саме повторний удар балістичною ракетою приніс людські втрати з великою кількістю загиблих та поранених", - заявив Кривошеєнко.
Він пояснив, що друга балістична ракета, випущена росіянами по Сумах, була ймовірно начинена осколковими елементами та вибухнула у повітрі, щоб завдати максимального ураження людям на вулицях міста.
"За попередніми висновками, більшість мирних людей загинуло саме від цих уражуючих елементів. Вибух стався приблизно у 200 метрах від місця першого влучання, в районі, де знаходиться житлова забудова, навчальні заклади та магазини", - зазначив начальник Сумської МВА.
Він підкреслив, що такі дії російських окупантів вказують на сплановану атаку саме по цивільних обʼєктах та мирних людях на вулицях.
Кривошеєнко додав, що на місці досі продовжують працювати всі служби, правоохоронні органи та експерти.
"Незабаром будуть офіційні повідомлення щодо типу боєприпасу, який використали терористи, щоб вбити якомога більше людей. Щирі співчуття родинам загиблих, боремося за кожне життя в лікарнях міста", - підсумував він.
Ракетний удар по Сумах
Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, Росія завдала подвійного ракетного удару по центру Сум, застосувавши дві балістичні ракети.
Внаслідок атаки загинули щонайменше 32 особи, серед них є діти, а кількість поранених, за останніми даними сягнула 99 осіб, включаючи 11 дітей.
Удар припав на Вербну неділю, коли вулиці міста були заповнені людьми.
Тактика ворога під час сьогоднішнього обстрілу була аналогічною до обстрілу в Кривому Розі нещодавно. Як зазначила місцева влада, Росія знову атакувала ракетою з касетними боєприпасами, і ворожа ракета вибухнула над містом.
Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції на терор. Французький президент Еммануель Макрон також засудив напад, заявивши, що Росія ігнорує пропозиції про перемир'я.
Все, що наразі відомо про наслідки ракетного удару по місту Суми можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
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