Зеленский о чудовищном ракетном ударе РФ по Сумам: только сволочь так может поступить
Россия нанесла ракетный удар по Сумам в Вербное воскресенье, попав по жилой улице. Зеленский призвал мир жестко отреагировать на террор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении.
В воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли мощный ракетный удар по жилым районам города Сумы.
Удар пришелся по городской улице рядом с жилыми домами, учебными заведениями и автомобилями. По данным, есть десятки погибших и раненых среди гражданского населения.
Это нападение произошло в Вербное воскресенье - день, когда украинцы традиционно идут в церкви. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар ужасным актом террора и выразил соболезнования семьям погибших.
"Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей", - заявил глава государства.
В Сумах продолжается спасательная операция, работают все соответствующие службы.
Президент призвал мир к немедленной и жесткой реакции на действия России. По его словам, без давления на агрессора достичь мира невозможно.
"Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы", - подчеркнул Зеленский.
Ракетный удар по Сумам
Напомним, что сегодня 13 апреля несколькими часами ранее в Украине объявили тревогу из-за угрозы баллистики. Ракеты оккупанты запустили из Курска.
Позже выяснилось, что захватчики ударили по центру города, много погибших и раненых. Известно, что в Сумах погибло более 20 человек.
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