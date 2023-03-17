Контрнаступление ВСУ. Что думают эксперты о предпосылках и сроках

Уже весной этого года украинская армия может перейти к контрнаступлению для освобождения территорий от российских оккупантов. Атака может начаться одновременно на трех направлениях.

Есть ли предпосылки к контрнаступлению

Как рассказал в комментарии РБК-Украина военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, уже ощущаются предпосылки к контрнаступлению ВСУ в ближайшем будущем.

По словам эксперта, сейчас можно увидеть формирование условий, которые могут способствовать контрнаступательным действиям:

уничтожение ПВО, чтобы увеличить возможность применения авиации;

уничтожение тыловых резервов оккупантов, что уменьшает возможность обеспечения передовых подразделений;

уничтожение командных пунктов и пунктов управления, что снижает эффективность управления передовыми подразделениями.

"Это все может быть предпосылками формирования условий для контрнаступательных действий", - пояснил он.

Полковник Роман Свитан также видит подготовку к контрнаступлению со стороны украинских военных. В комментарии РБК-Украина он пояснил, что о подготовке свидетельствует количество сил и средств, готовых к переброске на линию фронта.

"То количество техники, которое есть, едет и готовится, может свидетельствовать о том, что не раньше, чем через месяц, но не позже, чем через два месяца, начнутся наступательные действия. Но это начнется точно после Пасхи", - отметил Свитан.

Что будет способствовать контрнаступлению ВСУ

Как пояснили эксперты, контрнаступлению украинской армии будет способствовать как количество подготовленных к выполнению поставленных задач сил и средств, так и погода. Оба собеседника РБК-Украина отметили, что погода является важным фактором для военных действий.

"Никто же по слякоти наступать не будет", - кратко объяснил полковник Свитан.

В то же время, по мнению Коваленко, начало контрнаступления будет зависеть от прибытия достаточного количества западной бронетехники, в частности, танков Leopard 2 и Challenger 2. По его словам, Украине для контрнаступления нужны три танковых батальона. Пока есть возможность сформировать один, поскольку остальные обещанные танки все еще поступают.

Когда и где может начаться контрнаступление

Оба эксперта сходятся в том, что контрнаступление ВСУ начнется уже весной этого года. Как считает Коваленко, это может быть апрель или начало мая, но это будет зависеть от того, когда будут сформированы танковые батальоны.

По мнению Свитана, начало украинского контрнаступления возможно между Пасхой (16 апреля) и 9 мая. Возможно, чуть позже. Полковник считает, что будет сразу три направления наступления - одно основное и два второстепенных.

"Те, что пишут сейчас СМИ, - это второстепенные. Их задача - растянуть по линии фронта войска противника. Чем дальше по концам фронта будут растянуты войска противника, тем лучше. А основной удар будет посередине", - пояснил он.

По словам Свитана, украинские военные могут завязать бои со стороны Херсона в направлении Крыма и со стороны Сватового и Кременной в направлении Луганска. А основное наступление может начаться со стороны Гуляйполя на Бердянск или с Орехового на Мелитополь, или с Угледара на Мариуполь.

"Уже по ходу боевых действий будет определено основное направление. Это будет зависеть от того, как пойдут наступательные действия на одном из трех направлений. Но все три направления будут включены одновременно", - резюмировал полковник.