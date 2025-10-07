RU

Общество Образование Деньги Изменения

Циклон с юга накроет часть Украины: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 7 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Сегодня часть украинских областей накроет циклон, расположившийся на юге. Вместе с атмосферными фронтами он принесет дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным синоптика, дождей следует ожидать в Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях. А вот на остальной территории Украины без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня на западе ожидается до +12 градусов, на юге и востоке до +21 градусов, на севере до +14 градусов, в центре до +16 градусов.

А вот в Киеве сегодня без существенных осадков, днем до +14 градусов.

 

 

Подробно о том, какой погода будет на этой неделе в - читайте в материале РБК-Украина.

Также напомним, что еще 3 октября украинцев предупредили о резком осложнении погодных условий в горах. Спасатели призвали туристов отказаться от выходов в высокогорье.

Также мы рассказывали, что сентябрь в Киеве оказался теплее нормы: средняя температура составила +16,8°С, что на 1,9°С выше климатической нормы. Самым жарким был 1 сентября (+31,1°С), а самым холодным - 26 сентября (+4,7°С). Осадков выпало 78% от месячной нормы.

