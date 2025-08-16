"Интересная идея": Трамп отреагировал на приглашение Путина приехать в Москву
Президент США Дональд Трамп назвал "интересным" предложение российского диктатора Владимира Путина провести следующую встречу в Москве.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время выступления перед журналистами Путин предложил Трампу встретиться в следующий раз в Москве. Однако тот сначала уклонился от прямого согласия.
А потом Трамп назвал эту идею "интересной", но предположил, что его могут за это раскритиковать.
"Я думаю, что это может произойти", - сказал Трамп.
Саммит на Аляске: что известно
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились в Анкоридже, штат Аляска. Главной темой их переговоров стала война против Украины. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
Сначала заявлялось, что Трамп и Путин проведут переговоры в формате "тет-а-тет", однако впоследствии эти планы изменились. Встреча состоялась в формате "три на три" и длилась около трех часов.
На встрече с американской стороны кроме Трампа присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и посланник Стив Уиткофф.
А вместе с Путиным были министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков, которые находятся рядом с Путиным.
Также мы писали, что представители делегации РФ уже заявили о том, что переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске были "позитивными". В частности, посол России в США Александр Дарчиев заявил, что атмосфера переговоров была "в целом позитивной".
Сам же Трамп уже заявил, что после разговора с Путиным позвонит президенту Владимиру Зеленскому.