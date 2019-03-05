ЦВК заявляє про законність оголошення про закупівлі виборчих бюлетенів

У комісії заявили про "інформаційний напад" на ЦВК

Центральная избирательная комиссия заявила, что объявление о закупках избирательных бюллетеней на выборах 2019 в Украине является законным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Так, в ЦИК назвали "информационным нападением" на комиссию из-за закупки безосновательной и безграмотной манипуляцией.

"В связи с появлением непрофессиональных комментариев в средствах массовой информации Центральная избирательная комиссия в очередной раз обращает внимание политиков и средств массовой информации на то, что она открыта для объяснений и вопросов, если таковые появляются... Объявление Центральной избирательной комиссией торгов о закупке избирательных бюллетеней на очередные выборы президента 31 марта 2019 года было осуществлено исключительно на основании законов и в законный способ", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что впервые в истории выборов в Украине закупка товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с требованиями закона "О публичных закупках".

ЦИК отмечает, что заявленное в сообщении о намерении заключить соглашение количество бюллетеней формировалось с учетом потребностей в день голосования 31 марта 2019 года и на возможный день повторного голосования в соответствии с требованиями названного выше закона.

"Иначе, чем проводить закупку одновременно на день голосования 31 марта 2019 года и в случае необходимости в день повторного голосования, Центральная избирательная комиссия действовать не могла, учитывая скоротечность избирательного процесса", - добавили в комиссии.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, при формировании бюджетного запроса на 2019 год еще 25 июля 2018 года на основании бюджетного планирования было сформировано ожидаемое количество избирательных бюллетеней на выборы 2019 с учетом возможного повторного голосования.

"Ожидаемое количество заявленных в сообщении бюллетеней формировалась по состоянию на 25 июля 2018 года в соответствии с поданной информации от Государственного реестра избирателей о прогнозируемых данных по избирателям на дату проведения очередных выборов президента (с учетом среднемесячной текучести количества избирателей по каждой области) с учетом положений части 7 статьи 71 закона "О выборах президента Украины" (избирательные бюллетени изготавливаются в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке) с учетом кратности размещения избирательного бюллетеня в пределах полиграфического листа", - пояснили в Центризбиркоме.

Таким образом и было рассчитано ожидаемое количество бюллетеней в день голосования и день повторного голосования. То есть, 30028913 (ожидаемое количество избирателей) + 150 145 (или 0,5%, согласно статье 71 закона "О выборах президента") + 742 (кратность, согласно техническим возможностям ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг") + 30028913 (потенциальное количество избирателей в день повторного голосования) + 150 145 (или 0,5%, согласно закону "О выборах президента") + 742 (кратность, согласно техническим возможностям ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг"), что в сумме составило 60359600.

"Учитывая, что расчеты проводились на 25 июля 2018 года, в день окончательного заказа бюллетеней их количество может различаться, в соответствии с обновленными данными Государственного реестра избирателей по количеству избирателей на каждом участке, точное количество кандидатов на пост президента Украины (что повлияет на размер бюллетеня) и других уточненных в соответствии с законодательством данных", - подчеркнули в ЦИК.

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