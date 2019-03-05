ЦВК заявляє про законність оголошення про закупівлі виборчих бюлетенів

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комісії заявили про "інформаційний напад" на ЦВК

Центральна виборча комісія заявила, що оголошення про закупівлі виборчих бюлетенів на виборах 2019 в Україні є законним. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу комісії.

Так, у ЦВК назвали "інформаційний напад" на комісію через закупівлю безпідставною та безграмотною маніпуляцією.

"У зв'язку з появою непрофесійних коментарів у засобах масової інформації Центральна виборча комісія вчергове звертає увагу політиків та засобів масової інформації на те, що вона є відкритою для пояснень і запитань, якщо такі з'являються… Оголошення Центральною виборчою комісією торгів про закупівлю виборчих бюлетенів на чергові вибори Президента 31 березня 2019 року було здійснено виключно на підставі законів та у законний спосіб", - сказано у повідомленні.

У відомстві підкреслили, що вперше в історії виборів в Україні закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється відповідно вимог закону "Про публічні закупівлі".

ЦВК зазначає, що заявлена в повідомленні про намір укласти угоду кількість бюлетенів формувалася із врахуванням потреб на день голосування 31 березня 2019 року і на можливий день повторного голосування згідно з вимогами названого вище закону.

"Інакше, ніж проводити закупівлю одночасно на день голосування 31 березня 2019 і у разі потреби на день повторного голосування, Центральна виборча комісія діяти не могла, враховуючи швидкоплинність виборчого процесу", - додали у комісії.

Крім того, підкреслили у відомстві, під час формування бюджетного запиту на 2019 рік ще 25 липня 2018 року на підставі бюджетного планування було сформовано очікувану кількість виборчих бюлетенів на вибори 2019 з урахуванням можливого повторного голосування.

"Очікувана кількість заявлених у повідомленні бюлетенів формувалася станом на 25 липня 2018 року відповідно до поданої інформації від Державного реєстру виборців про прогнозовані дані щодо виборців на дату проведення чергових виборів президента (із врахуванням середньомісячної плинності кількості виборців по кожній області) із врахуванням положень частини 7 статті 71 закону "Про вибори президента України" (виборчі бюлетені виготовляються у кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці) із врахуванням кратності розміщення виборчого бюлетеню у межах поліграфічного листа", - пояснили у Центрвиборчкомі.

Таким чином і була вирахувана очікувана кількість бюлетенів на день голосування і день повторного голосування. Тобто, 30 028 913 (очікувана кількість виборців) + 150 145 (або 0,5%, згідно зі статтею 71 закону "Про вибори президента") + 742 (кратність, згідно з технічними можливостями ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів") + 30 028 913 (потенційна кількість виборців на день повторного голосування) + 150 145 (або 0,5%, згідно з законом "Про вибори президента") + 742 (кратність, згідно з технічними можливостями ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"), що у сумі склало 60 359 600.

"Враховуючи, що розрахунки проводилися станом на 25 липня 2018 року, на день остаточного замовлення бюлетенів їх кількість може різнитися, відповідно до оновлених даних Державного реєстру виборців щодо кількості виборців на кожній дільниці, точної кількості кандидатів на пост президента України (що вплине на розмір бюлетеня) та інших уточнених відповідно до законодавства даних", - підкреслили у ЦВК.

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