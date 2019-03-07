ЦВК заявив про зрив закупівлі боксів для дільничних комісій

Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Вибори 2019 вперше проходять із застосуванням закону про публічні закупівлі

Перед президентськими виборами 2019 Центральна виборча комісія (ЦВК) не змогла закупити архівні бокси для дільничних комісій. Про це йдеться в повідомленні ЦВК.

Повідомляється, що в січні тендерний комітет ЦВК оголосив відкриті торги на закупівлю послуг з виготовлення та доставки архівних боксів, проте за місяць комітету подали лише дві пропозиції з неповним комплектом документів. 5 березня пропозиції відхилили, а торги скасували.

"Повторні торги по закупівлі послуг з виготовлення та доставки архівних боксів провести вже неможливо. Отже, питання, яким чином і в чому будуть доставлятися виборчі бюлетені та інша документація в окружні виборчі комісії, залишилоя відкритим", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що голови і члени дільничних комісій будуть доставляти виборчу документацію з допомогою підручних засобів. Крім того, через обмежені терміни під загрозою зриву знаходяться закупівлі транспортних послуг та канцелярського приладдя для окружних виборчих комісій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК затвердила кошториси виборчих округів на 100 млн гривень.

До цього, Центрвиборчком звернувся до СБУ через заяву "Нацдружини" про застосування сили на виборах.