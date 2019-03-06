ЦВК затвердила кошториси виборчих округів на 100 млн гривень

Фото: засідання ЦВК (УНІАН)

Всього 6 березня затвердили кошториси 18 виборчих округів

Центральна виборча комісія України (ЦВК) затвердила кошториси видатків окружних виборчих комісій на виборах 2019 на 18 територіальних виборчих округів на загальну суму понад 100 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комісії.

Як зазначаэться, комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів президента України для підготовки та проведення чергових виборів президента України на загальну суму 100 млн 468 тис. 191 гривня.

Таким чином, станом на 6 березня 2019 року, комісія затвердила єдині кошториси видатків ОВК з виборів Президента України 180 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення чергових виборів президента України.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 4 березня внесла зміни до Кошторису видатків ЦВК та збільшила видатки на вибори на 6,7 млн гривень.

РБК-Україна писало, що (ЦВК) під час засідання 6 березня звернулася до Служби безпеки України з проханням перевірити заяву речника "Національної дружини" про можливість застосування фізичної сили на виборах.