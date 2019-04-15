ЦВК заявив про нестачу членів комісій у ряді областей

На виборах 2019 не вистачає членів комісій на понад 30 округах
Перед другим туром виборів 2019 в ряді областей не вистачає членів виборчих комісій. Про це йдеться в повідомленні Центрвиборчкому.
Повідомляється, що сьогодні, 15 квітня, останній день формування дільничних виборчих комісій. У той же час окружні комісії зіткнулися з браком кандидатів до складу дільничних, що не дає можливості укомплектувати склади в наступних округах:
Також ЦВК закликає українців подати заяви про участь у дільничних виборчих комісіях.
"В разі звернення до вас з пропозицією взяти обов'язки члена дільничної виборчої комісії закликаємо підтримати виборчий процес своєю участю в роботі ДВК", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області не вистачає майже 4 тисячі кандидатів у члени дільничних виборчих комісій.
Сьогодні ЦВК до другого туру передала бюлетені на закордонні дільниці.