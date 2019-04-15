ЦИК заявил о нехватке членов комиссий в ряде областей

На выборах 2019 не хватает членов комиссий на более 30 округах
Перед вторым туром выборов 2019 в ряде областей не хватает членов избирательных комиссий. Об этом говорится в сообщении Центризбиркома.
Сообщается, что сегодня, 15 апреля, последний день формирования участковых избирательных комиссий. В то же время окружные комиссии столкнулись с нехваткой кандидатов в состав участковых, что не дает возможности укомплектовать составы в следующих округах:
Также ЦИК призывает украинцев подать заявления об участии в участковых избирательных комиссиях.
"В случае обращения к вам с предложением взять обязанности члена участковой избирательной комиссии призываем поддержать избирательный процесс своим участием в работе УИК", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области не хватает почти 4 тысячи кандидатов в члены участковых избирательных комиссий.
Отметим, сегодня ЦИК ко второму туру передал бюллетени на заграничные участки.