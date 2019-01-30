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ЦВК зареєструвала 13 спостерігачів від міжнародних організацій

Новини » Вибори 2019    30.01.2019 - 19:21
ЦВК зареєструвала 13 спостерігачів від міжнародних організацій
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Постанова про реєстрацію спостерігачів буде направлена в Кабмін, МЗС, ДПСУ та інші відомства

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 13 офіційних міжнародних спостерігачів на чергових виборах президента України. Постанови про відповідні рішення на черговому засіданні зачитала секретар ЦВК Наталія Бернадська, передає кореспондент РБК-Україна.

ЦВК зареєструвала 12 спостерігачів від Українського конгресового комітета Америки.

"Розглянувши звернення конгресового комітету Америки та додані до нього документи для реєстрації офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року, у відповідності з чинним законодавством пропонується Центральній виборчій комісії винести: зареєструвати офіційних спостерігачів від Українського конгресового комітету Америки на чергових виборах... Видати офіційним спостерігачам посвідчення встановленої форми", - повідомила Бернадська.

За словами члена ЦВК Наталії Бернадської, постанову про реєстрацію спостерігачів буде направлено в Кабінет міністрів, МЗС України, адміністрацію Державної прикордонної служби та іншим відомствам.

Крім того, ЦВК постановила зареєструвати офіційного спостерігача від міжнародної організації Світовий конгрес українців.

Нагадаємо, станом на 30 січня документи про реєстрацію на виборах кандидатами президента-2019 Центральну виборчу комісію подала 51 людина.

Додамо, голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що спостерігати за виборами президента України прибуде 850 офіційних міжнародних спостерігачів.

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