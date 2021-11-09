ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

ЦВК визнала обраними ще двох нардепів. Перемогли на довиборах в Раду

Новость на русском →
Вівторок 09 листопада 2021 18:19
ЦВК визнала обраними ще двох нардепів. Перемогли на довиборах в Раду Фото: ЦВК визнала обраними двох нардепів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Центральна виборча комісія встановила результати довиборів до Верховної ради на округах №184 та №197 у Херсонській та Черкаській областях. ЦВК визнала обраними нардепами переможців виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

"В ОВО № 184 народним депутатом України обрано Сергія Козиря. Своєю чергою в ОВО № 197 народним депутатом України обрано Віталія Войцехівського", - заявили в Центрвиборчкомі.

За результатами голосування, Козир здобув підтримку 62,6% виборців, а Войцехівського підтримали 46,1% тих, хто взяв участь у волевиявленні.

Тепер у Козиря та Войцехівського є 20 днів, щоб подати до ЦВК документи, необхідні для їх подальшої реєстрації народними депутатами.

"Після отримання та розгляду перелічених документів Комісія ухвалює рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України", - пояснили у ЦВК.

Нагадаємо, до цього ЦВК визнала обраним нардепом Сергія Кострійчука, який повинен замінити у парламенті Ірину Верещук.

Читайте РБК-Україна в Google News
Центральна виборча комісія Довибори в Раду
NEWS
Кузін: про бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих мова поки не йде
Кузін: про бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих мова поки не йде
DAILY
Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС