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До Ради замість Кубракова зайде колишній кандидат у мери від БПП

Новини » Політика     03.12.2019 - 16:59
До Ради замість Кубракова зайде колишній кандидат у мери від БПП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До Ради пройде житель Хмельницького Сергій Мандзій

Після припинення депутатського мандату Олександра Кубракова зі "Слуги народу" замість нього в Раду пройде наступний за списком Сергій Мандзій. Це випливає зі списку партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах.

У коментарі РБК-Україна глава фракції Давид Арахамія заявив, що замість Кубракова нардепом стане наступний за списком.

"У нас відкриті списки. Вони зареєстровані, ми не можемо це змінити. Я просто не знаю, чесно. Наступним депутатом стає той, хто є наступним за списком", - заявив він.

Відзначимо, Кубраков, який нещодавно очолив "Укравтодор", пройшов у парламент під 30-м номером списку "Слуги народу". Таким чином, замість нього до Ради зайде 136-й номер Сергій Мандзій.

За даними Центральної виборчої комісії, Мандзій який в 2015 році балотувався на виборах мера Хмельницького від "Блоку Петра Порошенка". Очолює громадську організаціію "Хмельницька платформа".

На сьогоднішньому засіданні Ради припинили повноваження ще одного нардепа від "Слуги народу" - Олексія Кучера, який очолив Харківську ОДА. Однак він пройшов у парламент, перемігши на мажоритарному окрузі, тому там пройдуть довибори.

Нагадаємо, в жовтні Центральна виборча комісія зареєструвала Олександра Копиленка народним депутатом від політичної партії "Слуга народу", який був 135-м номером у списку. Він став депутатом замість Анни Коваленко, яка перейшла на роботу в Офіс президента.

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