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Рада припинила повноваження двох нардепів

Новини » Політика     03.12.2019 - 13:19
Рада припинила повноваження двох нардепів
Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

Колишні народні депутати зайняли інші посади в держапараті

У вівторок, 3 грудня, Верховна рада України підтримала дострокове припинення повноважень народних депутатів від "Слуги народу" Олександра Кубракова і Олексія Кучера, передає кореспондент РБК-Україна.

За проект постанови №2506 "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кубракова А.М." проголосували 329 нардепів.

А проект постанови №2507 "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кучера В.В." підтримали 338 парламентаріїв.

Нагадаємо, 15 листопада Кабмін призначив Кубракова главою "Укравтодору" після того, як у вересні екс-глава відомства Славомір Новак подав заяву про звільнення, яку прийняв уряд.

Кучер припинив свої повноваження, оскільки президент Володимир Зеленський 6 листопада призначив новим главою Харківської обласної державної адміністрації.

До серпня 2019 року Кучер проживав у Харкові, де працював адвокатом. Зокрема, нардеп був адвокатом по так званій справі про "рюкзаки сина Авакова".

Як повідомляло РБК-Україна, в комітеті ВР розповіли, що звільнення директора Держбюро розслідувань Романа Труби відбудеться відразу ж після набрання чинності прийнятого парламентом законопроекту №2116. На це буде потрібно кілька днів.

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