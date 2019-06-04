У Ярославського розповіли про перший авіарейс з Харкова в Кутаїсі

Ілюстративне фото (прес-служба харківського аеропорту)

Сьогодні відбувся перший регулярний рейс з Харкова в Кутаїсі

Міжнародний аеропорт "Харків",який входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, здійснив 4 червня інавгураційне відправлення першого рейсу за новим регулярним прямим маршрутом Харків-Кутаїсі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

"Лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила п'ятий за 2019 рік напрям з Харкова: 4 червня з Міжнародного аеропорту "Харків" відправився перший літак до Кутаїсі (Грузія). Регулярні рейси за цим маршрутом будуть здійснюватися двічі на тиждень - по вівторках і п'ятницях", - йдеться в повідомленні.

Вартість квитків в одну сторону на новому маршруті становитиме від 2 186 гривень, вони вже доступні для придбання на сайті авіакомпанії, у касах аеропорту і квиткових агентствах.

Як відомо, керуюча компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Ярославського, реалізує стратегію розширення маршрутної мережі міжнародних і внутрішніх перельотів. SkyUp Airlines — один із стратегічних партнерів харківського аеропорту, який постійно базує тут одне зі своїх повітряних суден — сучасний лайнер Boeing 737-800 NG на 189 пасажирських місць.

В останні тижні аеропорт Ярославського регулярно повідомляє про інавгураційні вильоти, а також анонсує перші рейси на нових регулярних та чартерних маршрутах вже на найближчі дні.

Так, на минулих вихідних, 2 червня з Харкова вперше вилетіли авіалайнери на регулярних маршрутах в італійський Ріміні і в Одесу. Раніше, 25 травня Харків отримав пряме регулярне сполучення з іспанською Барселоною, а 30 травня — з Ларнакою на Кіпрі. З 11 червня 2019 року аеропорт Ярославського анонсував регулярні прямі рейси Харків-Париж, вартість квитків на яких складе від 2 714 гривень, а час перебування літака в повітрі становитиме лише 4 години 5 хвилин.

Разом з відкриттям нових регулярних напрямків міжнародний аеропорт "Харків" активно розвиває сезонне авіасполучення на найбільш популярних серед українських мандрівників напрямках і анонсував запуск в туристичний сезон чартерних перельотів в Шарм-еш-Шейх (Єгипет), Тіват (Чорногорія), Монастір (Туніс) і Анталія (Туреччина).

Квитки на всіх нових маршрутах також доступні мандрівникам на сайті авіакомпанії, у касах аеропорту і квиткових агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, який їй належить.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2018 році міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні.

В 2019 році аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд із збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, по інтенсивності обслуговування зльотів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp і багато інших.