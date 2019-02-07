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ЦВК зареєструвала ще одного самовисуванця

Новини » Вибори 2019    07.02.2019 - 17:59
ЦВК зареєструвала ще одного самовисуванця
Фото: Володимир Петров (facebook.com.greatlumpen)

Володимира Петрова зареєстрували кандидатом в президенти

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала Володимира Петрова (самовисування) кандидатом у президенти України. Відповідне рішення було прийнято в ході сьогоднішнього засідання ЦВК, передає кореспондент РБК-Україна.

Рішення прийнято 14 голосами. Двоє членів Комісії утримались.

Зазначимо, політтехнолога Володимира Петрова підозрюють в організації секс-скандалу за участю чоловіка заступник Держбюро розслідувань України Ольги Варченко Олександра.

7 листопада 2018 року Наталія Бурейко, яка назвала себе студенткою, повідомила у Facebook про погрози й домагання з боку нібито заступника голови департаменту захисту Національної економіки поліції України Олександра Варченко. Чоловік нібито погрожував їй у соцмережі Tinder. Сам Варченко заявив, що це "провокація". Дружиною Варченко є перший заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

Вона заявила, що листування з погрозами від її чоловіка - "фейк" і провокація. На її думку, ця ситуація пов'язана з її професійною діяльністю. У цій справі обшукали політтехнолога Володимира Петрова і блогера Олександра Барабошко.

Пізніше їм обрали запобіжного заходу. Їх підозрюють в організації скандалу. Петров вважає, що силовики сфабрикували справу проти нього за його розслідувань про злочини співробітників силових структур.

Нагадаємо, сьогодні вдень ЦВК зареєструвала кандидатами на президентські вибори самовисуванців Юрія Кармазіна, Юлію Литвиненко та Олександра Ващенка. 

Окрім того, сьогодні, 7 лютого, ЦВК зареєструвала кандидатом чинного президента Петра Порошенка.

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