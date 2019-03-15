ЦВК зареєструвала ще 44 офіційних міжнародних спостерігачів

Всього зареєстровано 742 міжнародні спостерігачі

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 15 марта зарегистрировала еще 44 официальных международных наблюдателей на выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как отмечается, рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 9 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 2 - от Португальской Республики, 33 - от Украинского Конгрессового Комитета Америки.

Кроме того, рассмотрев соответствующее обращение, ЦИК отменил регистрацию официального наблюдателя от Украинского Конгрессового Комитета Америки на очередных выборах президента Украины.

Таким образом, по состоянию на 15 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 742 официальных наблюдателей от 10 международных организаций и 8 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 5 марта, Центральная избирательная комиссия (ЦИК), зарегистрировал 418 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.

Напомним, Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 россиян в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине.