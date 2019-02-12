ЦВК зареєструвала ще 27 міжнародних спостерігачів

Ілюстративне фото (УНІАН)

Спостерігачі зареєстровані від двох міжнародних організацій

Центральна виборча комісія (ЦВК) надала дозвіл для спостереження за президентськими виборами ще 27 спостерігачам від міжнародних організацій. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила секретар ЦВК Наталія Бернадська.

Так під час чергового засідання 12 лютого Центрвиборчком розглянув питання реєстрації міжнародних спостерігачів від 2 організацій.

"Від європейської мережі організацій зі спостереження за виборами зареєстровано 9 спостерігачів. А від українського конгресового комітету Америки - 18",- повідомила Бернадська.

Так, за відповідне рішення проголосували 16 членів комісії.

РБК-Україна писало, що до прийняття закону про заборону громадян Російської Федерації (РФ) бути у складі спостерігачів від міжнародних організації, Міністерство закордонних справ відмовило двом росіянам виступати спостерігачами на виборах президента України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку виборчого процесу Центральна виборча комісія (ЦВК) надала дозволи 109 міжнародним спостерігачам брати участь у виборах 2019 в Україні.