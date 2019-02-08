ЦВК зареєструвала вже 109 міжнародних спостерігачів

Ілюстративне фото (УНІАН)

ЦВК зареєструвала спостерігачів від 6 міжнародних організацій та 1 країни

З початку виборчого процесу Центральна виборча комісія (ЦВК) надала дозволи 109 міжнародним спостерігачам брати участь у виборах президента України. Про це повідомили в Центральній виборчій комісії, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, станом на 8 лютого 2019 року Комісія зареєструвала 109 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземної держави.

Голова Центрвиборчкому у свою чергу додала, що ЦВК зареєструвала спостерігачів від 6 міжнародних організацій та 1 країни.

"Реєстрація спостерігачів від міжнародних організацій наразі триває. Як ви сьогодні чули була прийнята постанова про реєстрацію іноземних спостерігачів від дуже важливої для України місії ОБСЄ", - додала вона.

В ЦВК наголосили, що 8 лютого комісія зареєструвала 18 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала спостерігачів від ОБСЄ на президентські вибори 2019.

Раніше стало відомо, що Росія не надішле своїх спостерігачів на вибори в Україні. У Міністерстві закордонних справ РФ зазначили, що прийняли таке рішення, "виходячи з міркувань безпеки". До цього повідомлялося, що до України мали приїхати росіянки Крістіна Богданова і Єлизавета Борисова, незважаючи на те, що 7 лютого Рада заборонила громадянам РФ бути спостерігачами на виборах в Україні.

Крім того, представник Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Томас Раймер заявив, що росіян виключать зі списку спостерігачів на виборах в Україні.