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МЗС відмовило 2 росіянам спостерігати в складі ОБСЄ до прийняття закону

Новини » Вибори 2019    12.02.2019 - 15:37
МЗС відмовило 2 росіянам спостерігати в складі ОБСЄ до прийняття закону
Фото: Олексій Макєєв (скрін.youtube.com)

За словами Макєєва, реєстрація спостерігачів - це право України

До прийняття закону про заборону громадян Російської Федерації (РФ) бути у складі спостерігачів від міжнародних організації, Міністерство закордонних справ відмовило двом росіянам виступати спостерігачами на виборах президента України. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив політичний директор МЗС Олексій Макєєв.

За його словами, копія ноти від ОДІР ОБСЄ була відправлена за 2 дні до прийняття закону про заборону громадян РФ серед спостерігачів на виборах в Україні.

"А саме в той день керівник місії представив список нашому заступнику міністра в ЦВК, ми отримали в списку двох спостерігачів з РФ. Але їх імена не були передані до ЦВК. Відповідно, вони не були зареєстровані, як офіційні спостерігачі. Ми вказали ОДІР, що не будемо надсилати (до ЦВК -ред.) І вже в день, коли був схвалений закон, керівник місії ОДІР сказав, що, звичайно, вони не будуть зареєстровані як спостерігачі. Реєстрація спостерігачів - це право України. Відповідно, таке рішення було прийнято", - повідомив Макєєв.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україну на вибори повинні були приїхати з російської сторони Христина Богданова і Єлизавета Борисова, але 7 лютого Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні і незабаром РФ заявила, що не надішле своїх спостерігачів.

У БДІПЛ відреагували на таку позицію України і висловили жаль з цього приводу. Також спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер прокоментував рішення України щодо російських спостерігачів на президентських виборах. Він кілька разів змінював свою позицію. Спочатку Волкер писав у Twitter, що російські спостерігачі повинні бути присутніми на виборах, а потім заявив, що занепокоєння Києва є досить реальним, оскільки Росія є країною-агресором.

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак висловив жаль з приводу прийнятого в Україні закону, що забороняє участь міжнародних спостерігачів від РФ на виборах 2019 в Україні.

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