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ЦВК зареєструвала ще 16 кандидатів у нардепи

Новини » Вибори 2019    07.06.2019 - 20:59
ЦВК зареєструвала ще 16 кандидатів у нардепи
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

Всього в одномандатних виборчих округах зареєстровано 64 кандидатів у нардепи

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала еще 16 кандидатів у народні депутати України на вибори в Раду. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Комісія зареєструвала 16 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатний виборчий округ в порядку самовисування, а саме: Куліченка В. І. - в ОВО № 28, Івахна А. Ю. - в ОВО № 31, Кузнєцова В. В. - в ОВО № 38, Романського В. В. - в ОВО № 63, Гайдамаку Л. А. - в ОВО № 91, Ференца А. В. - в ОВО № 92, Керусенка А. В. - в ОВО № 93, Горельцева А.. - в ОВО № 96, Міщенко С. Г. - в ОВО № 98, Жолобовича Н.В. - в ОВО № 121, Муляренка А. В. - в ОВО № 152, Винника В. Ю. - в ОВО № 184, Дехтярьова А. В. - в ОВО № 217, Убірію В. Ш. - в ОВО № 222, Гладчука В. Ф., Рафальського В. В. - в ОВО № 223.

За станом на 7 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 64 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються в порядку самовисування - 59, висунутих політичною партією - 5.

Нагадаємо, сьогодні ЦВК зареєструвала перших кандидатів від партії. Так, партія "Єдиний центр" представила 5 кандидатів у депутати.

Додамо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі дозволило Центральної виборчої комісії укладати прямі договори для підготовки до позачергових виборів у Верховну раду.

Раніше РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія завершила процес надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів у Раду.

ЦВК зареєструвала перших кандидатів від партії Вибори в Раду: що змінилося за тиждень
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