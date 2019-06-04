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ЦВК дозволила спостерігати за виборами 163 громадським організаціям

Новини » Вибори 2019    04.06.2019 - 20:59
ЦВК дозволила спостерігати за виборами 163 громадським організаціям
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

ЦВК завершила процес надання дозволу громадським організаціям спостерігати за виборами в Раду

Центральна виборча комісія завершила процес надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів у Раду. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Комісія під час засідання надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України 28 громадським організаціям.

Також сьогодні Комісія завершила процес надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України. Такий дозвіл отримали 163 громадських організацій.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія станом на 4 червня 2019 року зареєструвала вже 32 кандидатів у народні депутати на позачергових виборах Верховної ради України.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія станом на 4 червня 2019 року зареєструвала вже 32 кандидатів у народні депутати на позачергових виборах Верховної ради України.

ЦВК зареєструвала вже понад 30 кандидатів у нардепи ЦВК дозволила спостерігати за виборами 135 громадським організаціям
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісія
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