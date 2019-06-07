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ЦВК зареєструвала перших кандидатів від партії

Новини » Вибори 2019    07.06.2019 - 18:07
ЦВК зареєструвала перших кандидатів від партії
Фото (facebook.com)

ЦВК зареєструвала 5 кандидатів у нардепи від партії "Єдиний центр"

Партія "Єдиний центр" представила 5 кандидатів у депутати на вибори у Верховну раду. Про це повідомляє громадський рух "Опора".

Перелік кандидатів у народні депутати, висунутих політичною партією, яких 7 червня Центральна виборча комісія зареєструвала для участі у позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 в одномандатних округах: Закарпатська область: Михайло Фединець (виборчий округ №68), Віктор Балога (виборчий округ №69), Іван Балога (виборчий округ№70), Василь Йовдій (виборчий округ №72), Павло Балога (виборчий округ №73).

Наголошується, що кандидатів були висунуті 30 травня на з'їзді політсили.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство економічного розвитку і торгівлі дозволило Центральної виборчої комісії укладати прямі договори для підготовки до позачергових виборів до Верховної ради.

Раніше РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія завершила процес надання дозвіл громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів у Раду.

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