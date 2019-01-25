ЦВК зареєструвала 9 спостерігачів від Німеччини

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

За відповідне рішення проголосували 16 членів ЦВК

Центральна виборча комісія зареєструвала 9 офіційних спостерігачів від Федеративної республіки Німеччина на чергових виборах президента-2019. Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні ЦВК 25 січня, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, до комісії надійшли документи від посольства Німеччини в Україні про реєстрацію 9 осіб спостерігачами.

"Розглянувши звернення ФРН в Україні та додані до нього документи для реєстрації офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року, ЦВК постановляє зареєструвати офіційних спостерігачів від Федеративної республіки Німеччина. Видати спостерігачам посвідчення встановленої форми. Цю постанову надіслати до Кабінету міністрів України", - повідомила член комісії Наталя Бернадська.

За відповідне рішення проголосували 16 членів комісії.

Нагадаємо, раніше комісія звернулася до іноземних держав і міжнародних організацій з приводу ретельного відбору при прийнятті рішення про направлення офіційних спостерігачів на вибори президента-2019, зважаючи на агресію Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, станом на п'ятницю, 25 січня, Центрвиборчком зареєстрував 19 кандидатів у президенти.

Додамо, Центральна виборча комісія у п'ятницю відмовила трьом особам у реєстрації кандидатами на пост президента на виборах-2019.