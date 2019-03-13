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ЦВК зареєструвала 683 офіційних міжнародних спостерігачів


13 березня було зареєстровано ще 48 спостерігачів

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на выборах 2019, по состоянию на 13 марта 2019 года, зарегистрировала 683 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как отмечается, рассмотрев соответствующие обращения 13 марта, Комиссия зарегистрировала 48 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: 1 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 42 - от Общественного Союза "Международное Сообщество по Правам Человека", 1 - от Французской Республики, 4 - от Королевства Испания

Отметим, по состоянию на 5 марта 2019 года, было зарегистрировано 418 официальных наблюдателей от международных организаций

РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сформировала 101 участковую комиссию в заграничном избирательном округе на выборах-2019.

Ранее координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в интервью РБК-Украина рассказала, что аномально большое количество организаций, которые направят наблюдателей на выборы грозит хаосом.

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