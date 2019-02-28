ЦВК зареєструвала 399 офіційних міжнародних спостерігачів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні ЦВК зареєструвала ще 42 офіційних спостерігача від міжнародних організацій

Центральна виборча комісія станом на 28 лютого 2019 року зареєструвала 399 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як повідомляється, у ході сьогоднішнього засідання, розглянувши відповідні звернення, комісія зареєструвала 42 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України: 26 - від Світового Конґресу Українців, 15 - від Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ), 1 - від Республіки Молдова.

"Таким чином, станом на 28 лютого 2019 року комісія зареєструвала 399 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів президента України 10 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення чергових виборів президента України на загальну суму 54 млн 6 тис. 776 гривень.

Нагадаємо, станом на 22 лютого ЦВК надала дозвіл для спостереження за виборами-2019 357 спостерігачам від міжнародних організацій.

В свою чергу у Верховній раді заявляли, що рекордна кількість зареєстрованих спостерігачів від громадських організацій на чергових вибори президента України стане випробуванням для виборчої системи країни в 2019 році.