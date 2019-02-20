У Раді заявили про рекордну кількість спостерігачів на виборах в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рекордна кількість спостерігачів стане викликом для виборчої системи, - нардеп

Рекордна кількість зареєстрованих спостерігачів від громадських організацій на чергових вибори президента України стане випробуванням для виборчої системи країни в 2019 році. Про це заявив представник робочої групи з підготовки виборчого кодексу, народний депутат Руслан Сидорович, передає кореспондент РБК-Україна.

"Неможливо не згадати також про аномальну кількість громадських організацій, зареєстрованих в якості спостерігачів на цих виборах. Чи це буде тестом на стресостійкість виборчої системи в Україні в 2019 році, очевидно, що так. Так само це буде стрес-тестом для правоохоронних органів", - заявив Сидорович.

Депутат підкреслив, що виклики на виборах-2019 мало чим відрізняються від проблем минулих президентських кампаній.

"Коли ми говоримо про проблеми цієї виборчої кампанії, виклики ті ж, починаючи з порушення стандартів ведення передвиборної агітації та засилля політичної реклами. Щодо недостовірності інформації, яку подають кандидатів - це дуже важливий сектор. Я бачу в пресі багато "чекінгів". Важливо, щоб це максимально долинало до суспільства", - додав він

Нагадаємо, станом на 13 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала ще 90 міжнародних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах 2019. Таким чином, ЦВК надала дозвіл для спостереження за виборами вже 226 міжнародним спостерігачам.

Крім того, ЦВК затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.