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ЦВК вже зареєструвала 357 міжнародних спостерігачів на виборах

Новини » Вибори 2019    22.02.2019 - 19:45
ЦВК вже зареєструвала 357 міжнародних спостерігачів на виборах
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

22 лютого було зареєстровано ще 9 спостерігачів

Центральна виборча комісія (ЦВК) надала дозвіл для спостереження за виборами-2019 ще 9 спостерігачам від міжнародних організацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як зазначаэться, розглянувши відповідне звернення 22 лютого, Комісія зареєструвала 9 офіційних спостерігачів від Міжнародного експертного центру виборчих систем (ICES) на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Таким чином, станом на 22 лютого 2019 року Комісія зареєструвала 357 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

РБК-Україна писало, що станом на 20 лютого 2019 року, ЦВК зареєструвала 348 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав.

Крім того, Комісія вже зареєструвала 23 офіційних спостерігачів від 2 громадських організацій на чергових виборах президента України у закордонному виборчому окрузі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на сьогодні, 22 лютого, місце голосування на виборах 2019 змінили понад 30 тис. українців. Більша частина виборців має прописку в східних регіонах. Зокрема, змінили місце голосування 12 960 осіб з Донецької області, 5 631 - з Луганської.

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