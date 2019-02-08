ЦВК зареєструвала вже 109 міжнародних спостерігачів

ЦВК зареєструвала спостерігачів від 6 міжнародних організацій та 1 країни

С начала избирательного процесса Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предоставила разрешения 109 международным наблюдателям принимать участие в выборах президента Украины. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, по состоянию на 8 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 109 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранного государства.

Председатель Центризбиркома в свою очередь добавила, что ЦИК зарегистрировал наблюдателей от 6 международных организаций и 1 страны.

"Регистрация наблюдателей от международных организаций продолжается. Как вы сегодня слышали, было принято постановление о регистрации иностранных наблюдателей от очень важной для Украины миссии ОБСЕ", - добавила она.

В ЦИК отметили, что 8 февраля комиссия зарегистрировала 18 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, ЦИК зарегистрировала наблюдателей от ОБСЕ на президентские выборы 2019.

Ранее стало известно, что Россия не пришлет своих наблюдателей на выборы в Украине. В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что приняли такое решение, "исходя из соображений безопасности". До этого сообщалось, что в Украину должны были приехать россиянки Кристина Богданова и Елизавета Борисова, несмотря на то, что 7 февраля Рада запретила гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.

Кроме того, представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер заявил, что россиян исключат из списка наблюдателей на выборах в Украине.