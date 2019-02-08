Фото: Наталія Бернацька (minjust.gov.ua)

Спостерігачам видадуть відповідні посвідчення

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала спостерігачів від ОБСЄ на президентські вибори. Про це повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що за результатами розгляду звернення Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) при ОБСЄ щодо офіційних спостерігачів ЦВК прийняв рішення про їх реєстрацію. Також ЦВК видасть офіційним спостерігачам посвідчення встановленої форми.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія не надішле своїх спостерігачів на вибори в Україні. У Міністерстві закордонних справ РФ зазначили, що прийняли таке рішення, "виходячи з міркувань безпеки". До цього повідомлялося, що до України мали приїхати росіянки Крістіна Богданова і Єлизавета Борисова, незважаючи на те, що 7 лютого Рада заборонила громадянам РФ бути спостерігачами на виборах в Україні.

Крім того, представник Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Томас Раймер заявив, що росіян виключать зі списку спостерігачів на виборах в Україні.