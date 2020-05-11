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ЦВК про вибори на Донбасі: невідомо, скільки часу треба на підготовку

Новини » Політика     11.05.2020 - 22:16
ЦВК про вибори на Донбасі: невідомо, скільки часу треба на підготовку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Для проведення виборів необхідно виконати широкий перелік заходів

Голова Центральної виборчої комісії України Олег Діденко розповів, скільки часу необхідно на підготовку місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Діденка, наразі неможливо назвати часові рамки, необхідні для підготовки та проведення місцевих виборів на Донбасі.

"На даний час практично неможливо говорити про будь-які часові рамки, які необхідні для підготовки та проведення виборів на деокупованих територіях, бо цьому повинна передувати оцінка фактичного стану справ на цих територіях, після відновлення контролю над ними", - пояснив він.

Голова Центрвиборчкому зазначив, що для початку процесу підготовки до місцевих виборів необхідно повернути фактичний контроль над нині окупованими територіями, а також відновити на них роботу українських державних органів.

"Повинен бути реалізований цілий комплекс заходів для реінтеграції цих територій. І переважна більшість цих і багатьох інших питань потребує законодавчого врегулювання", - розповів Діденко.

Крім того, як стверджують в ЦВК, для проведення виборів на деокупованих територіях необхідно виконати значно ширший перелік заходів, ніж для підготовки до місцевих виборів у звичайних умовах.

"Необхідно відновити й актуалізувати відомості Держреєстру виборців на цих територіях, без чого неможливо буде коректне складання списків виборців, проаналізувати фактичний стан приміщень дільничних виборчих комісій і забезпечити комісії необхідними приміщеннями, обладнанням, транспортом, зв’язком, охороною, тощо", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков заявляв, що наразі в Україні є всі необхідні закони для проведення місцевих виборів на Донбасі відповідно до мінських домовленостей.

Теги Новини України Центральна виборча комісіяДонбас
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