У Держдепі вважають неможливими вибори на Донбасі за нинішніх умов

Фото: Джордж Кент (ua.usembassy.gov)

Провести вибори на Донбасі можливо лише за умов повного припинення вогню

Проведення виборів на Донбасі за нинішньої обстановки на окупованих територіях є неможливим. Як передає РБК-Україна, про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент під час онлайн дискусії у "Фонді Маршала", пише "Голос Америки".

За словами представника Держдепу, провести чесне голосування на Донбасі можливо лише за умов повного припинення вогню, виведення Росією військ та отримання Україною контролю над її кордоном.

"Головним чином, перед тим, як навіть почати говорити про умови для проведення місцевих виборів, необхідно, гарантувати безпеку. Україна має отримати контроль над її міжнародним кордоном. Я думаю, президент Володимир Зеленський та його команда чітко визначила свою позицію. Вони чітко висловили свої наміри досягти мирного розв’язання конфлікту. Так що це залежить від того, чи мають бажання Путін та його команда припинити війну та припинити вбивати громадян іншої країни та території цієї країни", - сказав Кент.

Він додав, що виконання зобов’язань, взятих в рамках Мінську всіма сторонами, є єдиним шляхом припинення війни. Проте Росія із першого дня підписання цих угод порушувала Мінські домовленості та продовжує так робити, зауважив представник Держдепу.

"Це війна, яку розв’язала Росія. І Росія може її припинити. Російські сили продовжують вбивати українців на українській території… Це війна, в якій продовжують гинути люди. Українці гинуть на власній території. І саме Росія повинна виконати зобов’язання, котрі взяла на себе", - зазначив Кент.

Наостанок він сказав, що потрібно ще багато чого зробити для звільнення полонених, які продовжують залишатися. Також зауважив, що чимало роботи потрібно провести для розведення сил.

Нагадаємо, у березні 2020 керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна погодить з представниками окупованого Донбасу питання децентралізації і проведення місцевих виборів.