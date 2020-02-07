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Разумков заявив, що для виборів на Донбасі є всі закони

Новини » Політика     07.02.2020 - 23:33
Разумков заявив, що для виборів на Донбасі є всі закони
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

За словами Разумкова закон про вибори прийнятий, і він дозволяє проводити вибори в ОРДЛО

Чинної законодавчої бази достатньо для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України відповідно до мінських домовленостей. Про це в ефірі Newsone голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, у мінських домовленостях не прописано, який саме закон має бути, а зазначено лише те, що вибори мають відбутися за українським законодавством

"Вибори мають відбутися за українським законом. Фактично закон про вибори прийнятий, і він дозволяє проводити вибори й на тимчасово окупованих територіях. Я не вважаю, що потрібен окремий закон", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, помічник президента України Андрій Єрмак сподівається, що на наступній зустрічі в нормандському форматі українська сторона зможе домовитися про проведення виборів на Донбасі разом з місцевими на всій території країни.

Раніше представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Олексій Резніков заявляв, що Київ наполягатиме на перегляді мінських угод. Зокрема, зміни стосуються порядку виконання пунктів домовленостей.

Як відомо, 12 грудня 2019 року Верховна рада України схвалила за основу та в цілому законопроект №2569 "Про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"

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