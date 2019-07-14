Місце голосування змінили майже 200 тис. виборців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місце голосування можна змінити до 15 липня

Майже 200 тисяч осіб змінили місце голосування перед достроковими виборами Верховної ради. Про це свідчать дані на сайті Державного реєстру виборців.

Станом на 13 липня правом тимчасово змінити місце голосування скористалися 198 747 виборців.

Найбільша кількість громадян змінили місце голосування в Донецькій області (25 356 осіб) і в Києві (21 863 осіб). Найменше - в Чернівецькій області (1 457 осіб).

Термін для зміни місця голосування для участі в позачергових парламентських виборах закінчується 15 липня.

Раніше повідомлялося, що органи ведення Державного реєстру виборців (ДРВ) будуть працювати на вихідних 13-14 липня 2019 для забезпечення можливості тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах в Раду.

РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла рішення передрукувати бюлетені для 5 виборчих округів в зв'язку зі зміною складу кандидатів на позачергові вибори до Верховної ради.