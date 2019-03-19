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ЦВК збільшила кількість бюлетенів для першого туру виборів

Новини » Вибори 2019    19.03.2019 - 08:41
ЦВК збільшила кількість бюлетенів для першого туру виборів
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

На перший тур виборів 2019 додатково надрукують більше 260 тис. бюлетенів

Перед виборами 2019 Центральна виборча комісія (ЦВК) збільшила кількість бюлетенів для першого туру на 260 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Повідомляється, що, за даними системи ProZorro, в договорі з поліграфкомбінатом Україна замовлено друк 60,36 млн бюлетенів, які спочатку розподілялися порівну по 30,18 млн на кожен тур. Однак 12 березня ЦВК перенесла 263 тис. бюлетенів з другого на перший тур.

У додатковій угоді ЦВК пояснила, що в першому турі можуть взяти участь 30,44 млн осіб, пославшись на Держреєстру виборців, який станом на 7 березня налічував 29,94 млн чоловік.

Нагадаємо, раніше в ЦВК пояснили замовлення на друк 60 млн бюлетенів. За словами заступника голови ЦВК Євгена Радченка, публікація на сайті ProZorro замовлення на 60 млн бюлетенів викликала зайвий ажіотаж, тому що Центрвиборчком замовив бюлетені на два тури.

Зазначимо, раніше стало відомо, що ЦВК зареєструвала майже тисячу міжнародних спостерігачів на виборах.

 

ЦВК зареєструвала 23 спостерігача від ПА НАТО 
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