ЦВК затвердила бюджет для виборів президента і народних депутатів

На посилення безпеки державного реєстру виборців збільшили бюджет до 223 млн 540 тис. гривень

Центральна виборча комісія (ЦВК) України узгодила обсяги видатків для проведення виборів президента та народних депутатів України. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається, комісія затвердила обсяги видатків за чотирма бюджетними програмами до проекту державного бюджету України на 2019 рік, а саме:

за бюджетною програмою "Проведення виборів Президента України" у сумі 2 млрд 354 млн 880 тис. гривень;

за бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України" у сумі 1 млрд 949 млн 620 тис. гривень;

за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" у сумі 247 млн 11 тис. гривень;

за бюджетною програмою "Функціонування Державного реєстру виборців" у сумі 223 млн 539,6 тис. гривень.

Слід зазначити, що ЦВК свого часу задвердила обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою "Функціонування Державного реєстру виборців" на 2019 рік у сумі 46 млн 481 тис. гривень.

Натомість, через підвищення рівня кібератак на державні інформаційні ресурси дедалі актуальнішим стає питання посилення безпеки державного реєстру виборців, тому обсяг збільшили до 223 млн 540 тис. гривень.

Також комісія схвалила пропозиції щодо вдосконалення законів України з питань проведення виборів, викладені у формі проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України (в частині контролю за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, виділених окружним (територіальним) виборчим комісіям на підготовку і проведення відповідних виборів).

Зазначена постанова надіслана Кабінету Міністрів України та Державній аудиторській службі України для вирішення питання щодо внесення в порядку на розгляд Верховної ради України відповідних законодавчих пропозицій.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна писало, що Порошенко оголосить про намір йти на другий термін не раніше 24 серпня.