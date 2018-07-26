Порошенко оголосить про намір йти на другий термін не раніше 24 серпня, - джерело

Джерела стверджують, що участь Порошенка у виборах - вже вирішене питання

Президент України Петро Порошенко оголосить про намір балотуватися на другий термін не раніше 24 серпня. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На низькому старті: як в команді Петра Порошенка готуються до президентських виборів".

Зокрема, як підтвердив РБК-Україна один із соратників Порошенка, його команда вже починає виборчу кампанію, а питання участі нинішнього президента на виборах - вирішено. Зазначимо, до цього інший співрозмовник з команди Порошенка зазначав, що його рішення про участь у виборах залежить від рейтингу в соціологічних опитуваннях безпосередньо перед стартом кампанії.

У той же час в Адміністрації президента звертають увагу, що на сьогодні жодне із соцопитувань не показує рейтинг Порошенка нижче 6%. При тому, що показники всіх лідерів електоральної думки, включаючи самого Порошенка, відрізняються в межах статистичної похибки.

Враховуючи незначний розрив між потенційними кандидатами, який показують соцопитування, боротися за другий термін варто, вважають члени президентської команди. Сам же Порошенко, як стверджує один зі співрозмовників, заявить про намір балотуватися в президенти на старті виборчої гонки - не раніше Дня незалежності, після 24 серпня.

Нагадаємо, в квітні Порошенко на Міжнародному форумі в Києві запропонував законодавчо обмежити втручання Росії в українські вибори.