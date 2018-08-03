ЦИК утвердила бюджет выборов президента и народных депутатов

На усиление безопасности государственного реестра избирателей увеличили бюджет до 223 млн 540 тыс. гривен

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины согласовала объемы расходов для проведения выборов президента и народных депутатов Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, комиссия утвердила объемы расходов по четырем бюджетным программам в проект государственного бюджета Украины на 2019 год, а именно:

по бюджетной программе "Проведение выборов Президента Украины" в сумме 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен;

по бюджетной программе "Проведение выборов народных депутатов Украины" в сумме 1 млрд 949 млн 620 тыс. гривен;

по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" в сумме 247 млн 11 тыс. гривен;

по бюджетной программе "Функционирование Государственного реестра избирателей" в сумме 223 млн 539,6 тыс. гривен.

Следует отметить, что ЦИК своего времени задвердила объем расходов по бюджетной программе "Функционирование Государственного реестра избирателей" на 2019 год в сумме 46 млн 481 тыс. гривен.

Но из-за повышения уровня кибератак на государственные информационные ресурсы все более актуальным становится вопрос усиления безопасности государственного реестра избирателей, поэтому объем бюджета увеличили до 223 млн 540 тыс. гривен.

Также комиссия одобрила предложения по совершенствованию законов Украины по вопросам проведения выборов, изложенные в форме проекта закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины (в части контроля за правильным и целевым использованием средств Государственного бюджета Украины, выделенных окружным (территориальным) избирательным комиссиям на подготовку и проведение соответствующих выборов)

Указанное постановление отправлено в Кабинет Министров Украины и Государственную аудиторскую службу Украины для решения вопроса о внесении в порядке на рассмотрение Верховной рады Украины соответствующих законодательных предложений.

Напомним, что ранее РБК-Украина писало, что Порошенко объявит о намерении идти на второй срок не ранее 24 августа.