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ЦВК затвердила кошториси виборчих округів на майже 43 млн гривень

Новини » Вибори 2019    11.03.2019 - 18:06
ЦВК затвердила кошториси виборчих округів на майже 43 млн гривень
Ілюстративне фото (УНІАН)

Всього 11 березня затвердили кошториси 7 виборчих округів

Центральна виборча комісія України (ЦВК) на виборах 2019 затвердила кошториси видатків окружних виборчих комісій на 7 територіальних виборчих округів на загальну суму понад 42 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комісії.

Як зазначається, комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів президента України для підготовки та проведення чергових виборів президента України на загальну суму 42 млн 794 тис. 402 гривні. 

Таким чином, станом на 11 березня 2019 року Комісія затвердила єдині кошториси видатків ОВК 187 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення чергових президентських виборів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 4 березня внесла зміни до Кошторису видатків ЦВК та збільшила видатки на вибори на 6,7 млн гривень.

РБК-Україна писало, що 6 березня ЦВК затвердила кошториси видатків окружних виборчих комісій на виборах на 18 територіальних виборчих округів на загальну суму понад 100 млн гривень.

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