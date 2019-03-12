ЦВК достроково припинила повноваження окружної комісії в Тернополі

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Окружна виборча комісія №163 порушила законодавство при формуванні дільничних комісій

Центральна виборча комісія України (ЦВК) достроково припинила повноваження усього складу окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №163 у Тернополі щодо виборів президента України. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Повідомляється, що на засіданні ЦВК у вівторок, 12 березня, було встановлено, що окружна виборча комісія №163 порушила законодавство при формуванні дільничних комісій. Дана комісія порушила принцип пропорційної частки кожної категорії посад в дільничних комісіях для кожного кандидата в президенти, давши перевага при призначенні голів, їх заступників та секретарів дільничних комісій для окремих кандидатів у президенти.

ЦВК скасувала відповідну постанову окружкому №163 від 10 березня достроково припинила повноваження усього її складу.

Кандидати у президенти України до кінця дня 14 березня 2019 року можуть внести подання щодо кандидатур у члени окружної комісії №163. До 16 березня 2019 року сформована окружна виборча комісія повинна сформувати дільничні комісії з неухильним дотриманням вимог закону.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року. Загалом на території України, з урахуванням закордонного виборчого округу, буде створено 200 територіальних виборчих округів і 29 тисяч 848 виборчих дільниць.