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У ЦВК порівняли процес підведення підсумків виборів 2019 і 2014 року

Новини » Вибори 2019    07.04.2019 - 16:31
У ЦВК порівняли процес підведення підсумків виборів 2019 і 2014 року
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Результати були встановлені протягом 7 днів

Центральна виборча комісія (ЦВК) порівняла процес встановлення результатів виборів президента 2019 та 2014 року. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Сліпачук, результати виборів президента цього року були пораховані протягом 7 днів. Також в 2019 році було більше уточнених протоколів ніж протягом минулих виборів.

"Я хочу звернути вашу увагу, що перше: підсумки виборів дня голосування по суті були встановлені протягом семи днів. Це вперше. При чому, у 2014-му році було отримано 31 протокол з поміткою "уточнений", а у 2019 році - 40", - повідомила глава ЦВК.

Нагадаємо, 7 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів президента України. За даними комісії, у першому турі виборів переміг Володимир Зеленський, на другому місці - Петро Порошенко. За Володимира Зеленського віддали свої голоси 5 млн 714 тис. 304 осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3 млн 14 тис. 609 (15,95%).

Зазначимо, що після оголошення офіційних результатів голосування, ЦВК оголосила про проведення другого туру президентських виборів. Участь в другому турі виборів президента, який відбудеться 21 квітня 2019, візьмуть Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

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