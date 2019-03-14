ЦВК створила спецдільниці для голосування в зоні ООС

Створено 79 спеціальних дільниць

Центральная избирательная комиссия, как исключение, для голосования на выборах президента Украины создала 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК на странице в Facebook.

"Рассмотрев соответствующие представления Министерства обороны, Комиссия образовала как исключение 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей (формирований) в пределах Донецкой, Луганской и Львовской областей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Так, в Донецкой области образовано 65 избирательных участков, в Луганской - 14.

Также были созданы участковые избирательные комиссии (УИК). Комиссия также утвердила единые сметы расходов УИК по выборам трех территориальных избирательных округов на общую сумму 13 млн 47 тыс.

"Так, по состоянию на 14 марта Комиссия утвердила единые сметы расходов УИК 195 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, ЦИК на выборах 2019, по состоянию на 13 марта 2019 года, зарегистрировала 683 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.

Также РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия Украины сформировала 101 участковую комиссию в заграничном избирательном округе на выборах-2019.